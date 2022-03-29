Бельгия высылает более 20 российских дипломатов из страны

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Бельгия высылает из страны 21 российского дипломата. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF во вторник, 29 марта.

Как уточняется в сообщении телеканала, причиной высылки из страны российских дипломатов стала угроза безопасности страны. Дипломаты якобы занимались шпионажем, передает РИА Новости.

Также стало известно, что решение о высылке 17 российских дипломатов приняли в нидерландах. Как уточнил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра, причины те же, что и в Бельгии — угроза безопасности страны.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии после решения выслать дипломатов по принципу взаимности.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что РФ примет ответные меры на высылку 45 дипломатов из Польши. По его словам, дипломаты уже покинули страну. Такое решение польских властей не останется без ответа, предупредил Андреев.

28 марта власти Северной Македонии также приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. Информационное агентство MIA ранее сообщило, что был вызван в министерство иностранных дел Сергей Баздникин, посол России в Северной Македонии.