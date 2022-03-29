Россия высылает дипломатов Литвы, Латвии и Эстонии в качестве ответной меры

Фото: МИД РФ

Россия в качестве ответной меры прекратила аккредитацию четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех сотрудников латышского посольства, а также трех представителей эстонского посольства и Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Петербурге. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в МИД РФ.

— Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах, — говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что сотрудники посольств стран Прибалтики должны покинуть территорию России в тот же срок, который был отведен для отъезда сотрудников российских дипмиссий, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии после решения выслать дипломатов по принципу взаимности.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что РФ примет ответные меры на высылку 45 дипломатов из Польши. По его словам, дипломаты уже покинули страну. Такое решение польских властей не останется без ответа, предупредил Андреев.