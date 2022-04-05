Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции

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Российского посла во Франции Алексея Мешкова вызвали во французское министерство иностранных дел. По прибытии его уведомили о высылке российских дипломатов из страны. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили источники в дипломатии.

По данным СМИ, всего Франция планирует выслать 35 российских послов, передает РИА Новости.

4 апреля французское правительство решило выслать из страны дипломатов РФ, чьи действия якобы идут вразрез с безопасностью страны. В МИД Франции добавили, что действия Парижа являются частью общеевропейского подхода. На телеканале BFM TV сообщалось, что высылке из государства подлежат 30 сотрудников дипломатической миссии.

До этого сообщалось, что правительство ФРГ намеревается выслать из страны сотрудников дипломатических представительств России, которые якобы могут быть сотрудниками российских спецслужб. Уточняется, что власти Германии примут решение уже на этой неделе. На данном этапе канцлер Олаф Шольц дал поручение изучить вопрос. Источники сообщают, что из страны могут выслать до 100 человек.