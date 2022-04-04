Франция вышлет российских дипломатов из страны

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Правительство Франции решило выслать из страны дипломатов РФ, чьи действия идут в разрез с безопасностью страны. Об этом говорится в коммюнике МИД Франции в понедельник, 4 апреля.

— Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности, — отмечается в сообщении.

В МИД Франции добавили, что действия Парижа являются частью общеевропейского подхода. На телеканале BFM TV сообщалось, что высылке из государства подлежат 30 граждан России, передает РИА Новости.

4 апреля появилась информация о том, что Германия вышлет из страны «значительное количество» российских дипломатов. В германском МИД также отметили, что о высылке вскоре будет сообщено российскому послу в Берлине. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что действия Берлина не останутся без ответа Москвы.

До этого сообщалось, что правительство ФРГ намеревается выслать из страны сотрудников дипломатических представительств России, которые якобы могут быть сотрудниками российских спецслужб. Уточняется, что власти Германии примут решение уже на этой неделе. На данном этапе канцлер Олаф Шольц дал поручение изучить вопрос. Источники сообщают, что из страны могут выслать до 100 человек.