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Захарова пообещала ответ на высылку российских дипломатов из Германии

Георгий Соланович

В мире
Захарова пообещала ответ на высылку российских дипломатов из Германии
Фото: МИД РФ

Германия вышлет из страны «значительное количество» российских дипломатов. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе МИД ФРГ.

— Федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными персонами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности общества, — говорится в сообщении.

В германском МИД также отметили, что о высылке вскоре будет сообщено российскому послу в Берлине. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что действия Берлина не останутся без ответа Москвы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что правительство ФРГ намеревается выслать из страны сотрудников дипломатических представительств России, которые якобы могут быть сотрудниками российских спецслужб. Уточняется, что власти Германии примут решение уже на этой неделе. На данном этапе канцлер Олаф Шольц дал поручение изучить вопрос. Источники сообщают, что из страны могут выслать до 100 человек.

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