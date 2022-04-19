МИД: Россия высылает четырех дипломатов из страны в ответ на действия Австрии

Фото: МИД РФ

В ответ на высылку российских дипломатов из Австрии, Рф высылает из страны четырех сотрудников австрийского посольства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ во вторник, 19 апреля.

В министерство был вызван австрийский посол Вернер Альмхофер, которому выразили решительный протест в связи с действиями правительства Австрии.

— Этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии, — заявили в пресс-службе МИД.

Четырем признанным персонами нон грата австрийским дипломатом придется покинуть территорию России до конца дня 24 апреля, уточняется в сообщении.