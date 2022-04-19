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МИД: Россия высылает четырех дипломатов из страны в ответ на действия Австрии

Евгений Белоусов

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МИД: Россия высылает четырех дипломатов из страны в ответ на действия Австрии
Фото: МИД РФ

В ответ на высылку российских дипломатов из Австрии, Рф высылает из страны четырех сотрудников австрийского посольства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ во вторник, 19 апреля.

В министерство был вызван австрийский посол Вернер Альмхофер, которому выразили решительный протест в связи с действиями правительства Австрии.

— Этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии, — заявили в пресс-службе МИД.

Четырем признанным персонами нон грата австрийским дипломатом придется покинуть территорию России до конца дня 24 апреля, уточняется в сообщении.

18 апреля Министерство иностранных дел России сообщило о том, что Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. В ведомстве уточнили, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.

До этого стало известно о высылке 45 сотрудников посольства Польши. Дипломаты должны были покинуть территорию России до конца дня 13 апреля. Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.

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