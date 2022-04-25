Памятник советским воинам осквернили в Литве

Фото: depositphotos

Памятник советским воинам в Вилкавишском районе Литвы облили краской. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил департамент литовской полиции.

— В деревне Жалёйи Вилкавишского района замечены облитые синей и желтой краской памятник и памятная табличка погибшим советским солдатам. Начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что досудебное расследование в соответствии со статьей о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места уголовного кодекса Латвии уже начато, передает РИА Новости.

22 апреля в Каунасе и Клайпеде осквернили памятники советским воинам. Синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай. Это памятник советским военнопленным и памятник 16-й Литовской дивизии.

До этого стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.