Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два памятника советским воинам осквернили в Литве

Антон Махов

В мире
Два памятника советским воинам осквернили в Литве
Фото: depositphotos

В Каунасе и Клайпеде осквернили памятники советским воинам. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил департамент полиции Литвы.

Синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай. Это памятник советским военнопленным и памятник 16-й Литовской дивизии, говорится в сообщении РИА Новости.

СМИ Литвы отмечают, что случаи подобного вандализма в отношении советских памятников участились после 24 февраля 2022 года. В целом в Литве развернулась масштабная антироссийская кампания, в частности, в Каунасе намерены составить черный список объектов и мест, связанных с Советским Союзом и Россией.

Ранее стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.

Читайте также:
Вандализм Латвия Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте