Два памятника советским воинам осквернили в Литве

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В Каунасе и Клайпеде осквернили памятники советским воинам. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил департамент полиции Литвы.

Синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай. Это памятник советским военнопленным и памятник 16-й Литовской дивизии, говорится в сообщении РИА Новости.

СМИ Литвы отмечают, что случаи подобного вандализма в отношении советских памятников участились после 24 февраля 2022 года. В целом в Литве развернулась масштабная антироссийская кампания, в частности, в Каунасе намерены составить черный список объектов и мест, связанных с Советским Союзом и Россией.

Ранее стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.