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Генконсульство РФ в Литве закрылось по требованию властей

Георгий Соланович

В мире
Генконсульство РФ в Литве закрылось по требованию властей
Фото: depositphotos

Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось по требованию властей Литвы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в посольстве РФ в Вильнюсе.

— Генконсульство в Клайпеде остановило свою работу, — говорится в сообщении.

После закрытия генконсульства все вопросы по поводу ЗАГСа, нотариусов, гражданства и оформления паспортов отныне будут решаться в российском посольстве, передает ТАСС.

4 апреля Литва отозвала своего посла из РФ и предписала российскому послу покинуть территорию республики. Кроме того, Вильнюс также потребовал от Москвы закрыть консульство РФ в Клайпеде. Примечательно, что вслед за Литвой дипотношения с Россией решила понизить и Латвия.

2 апреля Вильнюс заявил о полном отказе от импорта природного газа из РФ. Уточняется, что на тот момент импорт российских энергоресурсов на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Представители литовского минэнерго сообщили, что теперь требование России касательно расчета за поставки энергоресурсов в рублях не является актуальным для Вильнюса.

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