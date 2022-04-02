Литва заявила о полном отказе от российского газа

Фото: depositphotos

Литва объявила о полном отказе от импорта природного газа из России. Это в субботу, 2 апреля, подтвердили в Министерстве энергетики балтийской республики.

— Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Представители литовского Минэнерго сообщили, что теперь требование России касательно расчета за поставки энергоресурсов в рублях не является актуальным для Вильнюса, сообщает ТАСС.

В пятницу, 1 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. По его словам, одна из важнейших задач канцлера — обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в страну.

В тот же день министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что решение президента России Владимира Путина, связанное с переводом оплаты за газ в рубли, ничего не поменяет для европейских компаний. Французский политик отметила, что не видит рисков для разрыва контрактов.