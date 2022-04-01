Во Франции заявили, что компании смогут платить за российский газ в евро

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Решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за газ в рубли ничего не меняет для европейских компаний. Такое мнение выразила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в пятницу, 1 апреля.

— В конечном итоге компании могут продолжать платить евро банкам, которые сами должны конвертировать евро в рубли, — заявила глава ведомства.

Она добавила, что не видит рисков для разрыва контрактов. Помпили подытожила, что понимает, почему французские компании отказываются от смены способов оплаты, потому как действующие контракты были заключены в валюте, передает РИА Новости.

23 марта Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

В четверг, 31 марта, Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергоресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.