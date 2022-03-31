Путин подписал указ о продаже российских энергоресурсов за рубли

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли.

— Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами, — заявил Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.

Президент подчеркнул, что недружественные России страны Запада теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

— Нам никто ничего бесплатно не продает и мы тоже не будем заниматься благотворительностью, — цитирует его ТАСС.

23 марта Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

В среду, 30 марта, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонную беседу с Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили вопрос оплаты российского газа рублями. Лидер Германии отметил, что ФРГ в любом случае планирует оплачивать российский газ в евро или долларах.

От оплаты газа рублями уже отказались Великобритания и Болгария. Кроме того, власти Великобритании допускают ужесточение санкций против России.