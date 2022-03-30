Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Такую идею он выдвинул в своем Telegram-канале.

— Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания тому, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать, — заявил парламентарий.

По его словам, Европа сама несет ответственность за то, что подорвала доверие к валюте. Он также добавил, что ЕС имеет все возможности, чтобы платить за энергоресурс в рублях.

Володин отметил, что сотрудничество должно складываться на взаимовыгодных условиях, так как голубое топливо добывается в сложных обстоятельствах.

В связи с этим, по словам спикера ГД, было бы разумно расширить список экспортируемых за рубли товаров. Так, например, российскую валюту можно было бы принимать как оплату за удобрения, зерно и нефть.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа: ее заменят на российский рубль. Глава государства также попросил правительство уведомить Газпром о необходимости внести изменения в действующие контракты.