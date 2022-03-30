Шольц не согласился рассчитываться за российский газ рублями

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Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили вопрос оплаты российского газа рублями.

Шольц заявил, что ФРГ до сих пор исходит из того, что контракты должны оплачиваться в евро или долларах.

— Платежи по-прежнему будут отправляться исключительно в евро и переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли, — описали в Германии предложенную схему.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что канцлер не согласился на такую процедуру и запросил письменную информацию по ней.

— Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах, как указано в договорах, — сказано в сообщении, передает ТАСС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Вечерней Москве», что отказ стран Евросоюза от российского газа в связи с решением РФ принимать оплату за ресурс в рублях может привести к негативным последствиям для ЕС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях. Оплата в долларах и евро больше не будет приниматься. Он добавил, что РФ будет выполнять контрактные соглашения и не остановит поставки газа в другие страны.