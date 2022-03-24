«Россия ставит ультиматум»: как оплата газа в рублях отразится на европейских странах

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23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход РФ на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение Путина «нарушением» контракта. Сербия также заявила о проблемах из-за принятой меры. О том, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования. Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам.

— Газ для европейцев будет стоить столько же. Цена менялась и будет меняться по старым алгоритмам. Мы не претендуем на то, чтобы поднять цены или диктовать их европейцам. Формула ценообразования останется прежней. Но если раньше перечисления были в долларах, то теперь они будут в рублях, — объяснил Юшков.

Экономическая сторона вопроса не претерпит серьезных изменений. Мера, озвученная президентом России, важна прежде всего с символической точки зрения. На передний план выходит психологический момент, считает эксперт. Теперь европейские политики вынуждены «принять, что им диктуют правила игры», пояснил он.

— Этот шаг, скорее, символически очень важен. Компаниям все равно, а вот европейским политикам тяжело принять, что Россия ставит европейским странам ультиматум. С точки зрения экономики, ничего не изменится. Необходимость обменивать евро и доллары на рубли и рассчитываться таким образом не является сильной издержкой. Европейским странам тяжело принять, что им диктуют правила игры, — высказался Юшков.

Европейцы, выступающие против решения Путина, руководствуются условиями торговли по текущими контрактам. Скоро Газпром начнет рассылать проект нового дополнительного соглашения всем своим клиентам. Каждый из них выразит согласие или несогласие с новыми условиями, отметил собеседник «ВМ».

— Если они соглашаются подписать это допсоглашение, то символически признают, что без российского газа обойтись в данный момент не могут. Для них это важный психологический момент — некое осознание. Можно сколько угодно говорить о планах разрыва контрактов. Другое дело, когда нужно сделать выбор: продолжить покупать либо отказаться от покупки газа вообще и думать о том, как провести следующую зиму, — высказался ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

По словам Юшкова, сейчас «есть риски того, что какие-то компании откажутся от контрактов». Однако такое решение может повлечь негативные последствия:

— Отказ приведет к существенному росту цен и ужесточению энергетического кризиса в Европе, который и так есть, — заключил специалист.