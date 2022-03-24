Вучич заявил о возможных проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

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Решение России об оплате газа в рублях создает Сербии «много новых проблем». Об этом в среду, 24 марта, сообщил президент республики Александр Вучич.

— Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем, — заявил он.

Вучич подчеркнул, речь в поручении идет исключительно о недружественных РФ странах, однако, по его словам, в данном вопросе очень много нюансов, так как непонятно, как, например, Венгрия будет платить в рублях. Президент Сербии отметил, что Болгария уже отказалась платить за газ в рублях, хотя ресурс в Венгрию поступает именно через нее.

Сейчас Сербия также ведет переговоры об эмбарго на поставки нефти с Брюсселем. Дело в том, что страна «на 100 процентов зависима от импорта нефти и газа», а за время кризиса баррель уже вырос на 27 процентов. Ситуация еще больше осложняется тем, что поставки ресурса через Черное море на данный момент невозможны, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что РФ не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль.