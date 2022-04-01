Австрия высказалась против эмбарго на поставки газа и нефти РФ

Фото: bundeskanzleramt.at

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в пятницу, 1 апреля, после беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выступил против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.

— Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит, — напомнил Нехаммер.

Он также добавил, что одна из важнейших задач канцлера — обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в страну. В этом ключе Нехаммер предложил дождаться подробностей по переходу на оплату газа рублями. Тем не менее, глава Австрии подчеркнул необходимость ослабить зависимость ЕС от российского голубого топлива.

Также Нехаммер во время беседы с газетой Kronen Zeitung заявил, что австрийская нефтяная компания OMV имеет долгосрочные контракты в евро до 2040 года.

31 марта Шольц заявил об отказе Германии платить за российский газ рублями. По его словам, зависимость от российских энергоресурсов, в частности, от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, отказ от газа займет больше времени.

При этом издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов.