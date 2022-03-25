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СМИ узнали о планах Германии по снижению зависимости от российских нефти и газа

Полина Долганова

Общество
СМИ узнали о планах Германии по снижению зависимости от российских нефти и газа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на документы Министерства экономики страны.

В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов.

По данным издания, зависимость Германии от российского голубого топлива по итогам марта составляет уже 40 процентов вместо 55.

В документах также сказано, что ФРГ приложит усилия, чтобы к лету 2024 года страна стала независимой от российского газа. Уточняется, что это стало возможным благодаря приостановке российскими поставщиками предложений на краткосрочном спотовом рынке.

В материалах заключается, что к осени Германия также может обрести независимость от российского угля, передает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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