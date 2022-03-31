Шольц отказался платить за российский газ рублями

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Германия не будет расплачиваться рублями за российский газ. Оплата продолжит производиться в евро или долларах. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 31 марта.

— Мы посмотрели договоры, на основании которых идут поставки газа и остальные поставки. Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в долларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется, — объяснил канцлер.

По его словам, зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, отказ от газа займет больше времени, передает РИА Новости.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли.

До этого Шольц провел телефонную беседу с Путиным, в ходе которой они обсудили вопрос оплаты российского газа рублями. Лидер Германии отметил, что ФРГ в любом случае планирует оплачивать российский газ в евро или долларах.

От оплаты газа рублями уже отказались Великобритания и Болгария. Кроме того, власти Великобритании допускают ужесточение санкций против России.