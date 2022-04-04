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Литва предписала послу РФ покинуть страну

Георгий Соланович

В мире
Литва предписала послу РФ покинуть страну
Фото: depositphotos

Литва отозвала своего посла из РФ и предписала российскому послу покинуть территорию балтийской республики. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

— Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву, — заявил он.

Ландсбергис добавил, что литовский посол покинет Москву в ближайшее время.

Кроме того, Вильнюс также закрывает консульство РФ в Клайпеде, передает ТАСС.

Примечательно, что вслед за Литвой дипотношения с Россией решила понизить Латвия.

2 апреля Вильнюс заявил о полном отказе от импорта природного газа из РФ. Уточняется, что на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Представители литовского Минэнерго сообщили, что теперь требование России касательно расчета за поставки энергоресурсов в рублях не является актуальным для Вильнюса.

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