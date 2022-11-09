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Памятник «Украина — освободителям» снесли в Ужгороде 

Полина Долганова
В мире
Памятник «Украина — освободителям» снесли в Ужгороде 
Фото: shutterstock

В Ужгороде Закарпатской области снесли памятник «Украина — освободителям», который входит в список объектов культурного наследия страны. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита.

По его словам, на место объекта поставят новый монумент. Разработкой нового памятника займется экспертная группа.

Памятник «Украина — освободителям» установили 8 мая 1970 года. Он посвящен советским воинам-освободителям, передает ТАСС.

3 ноября власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили. Монумент бы установлен в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков войсками II Прибалтийского фронта в июле 1944 года.

11 октября в центре Киева демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

В августе в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги.

Украина Снос Памятники
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