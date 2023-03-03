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Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря

Лейла Алиева
Общество
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря
Фото: Минобороны РФ

Российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в рамках боевой подготовки выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в Минобороны РФ.

— Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

Ракет успешно поразила назначенную цель на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае, передает Telegram-канал военного ведомства.

Недавно Минобороны России поделилось кадрами боевого применения высокоточных снарядов в зоне проведения спецоперации. В видеоролике показано уничтожение опорного пункта и военной техники ВСУ, находившихся на большом удалении.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике, применив тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». При проведении данной операции нужно было соблюдать максимальную точность.

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