Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря

Фото: Минобороны РФ

Российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в рамках боевой подготовки выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в Минобороны РФ.

— Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Минобороны России

Ракет успешно поразила назначенную цель на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае, передает Telegram-канал военного ведомства.

Недавно Минобороны России поделилось кадрами боевого применения высокоточных снарядов в зоне проведения спецоперации. В видеоролике показано уничтожение опорного пункта и военной техники ВСУ, находившихся на большом удалении.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике, применив тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». При проведении данной операции нужно было соблюдать максимальную точность.