Врач Румянцева рассказала, можно ли выходить на улицу с температурой
Врач Валерия Румянцева пояснила, можно ли выходить на улицу при повышенной температуре.
Она пояснила, что при температуре 37 градусов не всем нужен постельный режим, особенно если нет других симптомов.
— Температура может повыситься до 37 градусов и чуть выше даже у здорового человека. Причиной тому может быть стресс или переутомление, даже занятие спортом, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В этом случае небольшая прогулка может пойти на пользу.
Ситуация обстоит иначе, если градусник показывает 38 градусов и выше. Это означает, что в организме идет воспалительный процесс. Чаще всего в этом состоянии у человека нет сил, поэтому выходить на улицу не стоит.
В свою очередь врач-пульмонолог Александр Хованов посоветовал отказаться от употребления чая или кофе во время простуды. Специалист подчеркнул, что и чай, и кофеин увеличивают нагрузку на организм. Кофеин и другие вещества в составе стимулируют работу сердца, передает ФАН.
Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова ранее рассказала, что существует взаимосвязь между погодными условиями, влажностью воздуха и сезонностью распространения респираторных заболеваний.