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Приметы и советы

Врач Румянцева рассказала, можно ли выходить на улицу с температурой

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Румянцева рассказала, можно ли выходить на улицу с температурой
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Врач Валерия Румянцева пояснила, можно ли выходить на улицу при повышенной температуре.

Она пояснила, что при температуре 37 градусов не всем нужен постельный режим, особенно если нет других симптомов.

— Температура может повыситься до 37 градусов и чуть выше даже у здорового человека. Причиной тому может быть стресс или переутомление, даже занятие спортом, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этом случае небольшая прогулка может пойти на пользу.

Ситуация обстоит иначе, если градусник показывает 38 градусов и выше. Это означает, что в организме идет воспалительный процесс. Чаще всего в этом состоянии у человека нет сил, поэтому выходить на улицу не стоит.

В свою очередь врач-пульмонолог Александр Хованов посоветовал отказаться от употребления чая или кофе во время простуды. Специалист подчеркнул, что и чай, и кофеин увеличивают нагрузку на организм. Кофеин и другие вещества в составе стимулируют работу сердца, передает ФАН.

Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова ранее рассказала, что существует взаимосвязь между погодными условиями, влажностью воздуха и сезонностью распространения респираторных заболеваний.

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