Мужчина задушил клиента во время оказания интимных услуг на северо-западе Москвы

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

На северо-западе столицы мужчина задушил клиента, которому оказывал интимные услуги. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», преступление произошло 1 марта в квартире жилого дома в районе Щукино, которая принадлежала клиенту. К заказчику интимных услуг прибыл 29-летний мужчина. В процессе между сторонами произошел конфликт, в результате которого исполнитель схватил клиента за шею и задушил его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленника задержали.

Похожая история произошла на юго-западе столицы. Мужчина заказал сеанс эротического массажа в арендованную квартиру, но после оказания услуги заказчик скончался. Его тело обнаружили в ванной.