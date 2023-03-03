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Приметы и советы

Мужчина задушил клиента во время оказания интимных услуг на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина задушил клиента во время оказания интимных услуг на северо-западе Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

На северо-западе столицы мужчина задушил клиента, которому оказывал интимные услуги. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», преступление произошло 1 марта в квартире жилого дома в районе Щукино, которая принадлежала клиенту. К заказчику интимных услуг прибыл 29-летний мужчина. В процессе между сторонами произошел конфликт, в результате которого исполнитель схватил клиента за шею и задушил его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленника задержали.

Похожая история произошла на юго-западе столицы. Мужчина заказал сеанс эротического массажа в арендованную квартиру, но после оказания услуги заказчик скончался. Его тело обнаружили в ванной.

Район Щукино Москва Смерть Преступления Убийства
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