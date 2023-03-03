Мизулина опровергла информацию о блокировке игры Dota 2 в России

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Распространившаяся в Сети информация о запрете компьютерной игры Dota 2 не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

— Информация о запрете игры Dota 2, распространенная от моего имени в фейковом Telegram-канале, не соответствует действительности, — сказала она.

По словам Мизулиной, от ее имени также распространяли фейки о запрете песен исполнителя Shaman, аниме, рэпера Shadowraze и игр Brawl Stars, Counter-strike и Standoff 2. Уточняется, что Мизулина уже обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Telegram-каналов с недостоверной информацией, передает ТАСС.

11 января сообщалось, что Дарья Зотеева (рэп-исполнительница Instasamka) объявила о российском туре, который должен был стартовать в конце зимы, однако тогда против этого выступила Мизулина. По ее словам, рэперша занимается рекламированием магазинов по продаже запрещенных веществ «в погоне за сверхприбылью».