Проще, чем кажется: как получить пособие по безработице
Сюжет:Проще, чем кажется
Пособие по безработице могут получить только официально безработные. Каков его размер и какие еще выплаты предусмотрены для таких граждан, читайте в материале «Вечерней Москвы».
Как можно получить пособие:
— необходимо подать заявление через портал «Работа России»;
— пособие назначается по месту жительства гражданина;
— признание россиянина безработным и начисление пособия по безработице осуществляются центрами занятости населения непосредственно по месту жительства гражданина.
Какие категории безработных существуют:
— первая группа;
— вторая группа;
— третья группа;
— четвертая группа.
Каков размер пособия для безработных:
— в первую очередь для определения размера пособия россиянину необходимо выяснить свою категорию;
— сам размер пособия определяется правительством Российской Федерации (минимальный размер — 1500 рублей; максимальный — 12 792 рубля в первые три месяца, 5000 рублей — в последующие три месяца).
Какие еще выплаты получают безработные:
— доплату к пособию по безработице (в размере 850 рублей);
— компенсацию расходов за пользование услугами общественного транспорта (в размере 1650 рублей). Предоставляется гражданам, не имеющим права бесплатного проезда на транспорте общего пользования;
— материальную помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице;
— единовременную материальную помощь в случае смерти члена семьи безработного, а также одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного.