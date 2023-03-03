Как получить пособие по безработице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пособие по безработице могут получить только официально безработные. Каков его размер и какие еще выплаты предусмотрены для таких граждан, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Как можно получить пособие:

— необходимо подать заявление через портал «Работа России»;

— пособие назначается по месту жительства гражданина;

— признание россиянина безработным и начисление пособия по безработице осуществляются центрами занятости населения непосредственно по месту жительства гражданина.

Какие категории безработных существуют:

— первая группа;

— вторая группа;

— третья группа;

— четвертая группа.

Каков размер пособия для безработных:

— в первую очередь для определения размера пособия россиянину необходимо выяснить свою категорию;

— сам размер пособия определяется правительством Российской Федерации (минимальный размер — 1500 рублей; максимальный — 12 792 рубля в первые три месяца, 5000 рублей — в последующие три месяца).

Какие еще выплаты получают безработные:

— доплату к пособию по безработице (в размере 850 рублей);

— компенсацию расходов за пользование услугами общественного транспорта (в размере 1650 рублей). Предоставляется гражданам, не имеющим права бесплатного проезда на транспорте общего пользования;

— материальную помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице;

— единовременную материальную помощь в случае смерти члена семьи безработного, а также одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного.