Москвичей пригласили на день открытых дверей в экоцентр «Яуза» в выходные

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Жителей столицы пригласили на день открытых дверей в грядущие выходные в экоцентр «Яуза». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в субботу, 4 марта, в 12:00 пройдет промоэкскурсия для всех желающих, в рамках которой гости посетят четыре тематических зала, а также примерят 16 экопрофессий будущего. Вход на мероприятие свободный, однако предварительно необходимо записаться.

В 16:00 того же дня состоится мастер-класс «Бонсай для мамы», где посетили познакомятся с особенностями выращивания миниатюрных растений. Гостям экоцентра будет предоставлена возможность собственноручно изготовить миниатюрное деревце из проволоки и декоративных камней.

Через час начнется настольная игра «Фотосинтез», во время которой посетители смогут узнать, как растения конкурируют друг с другом за солнечный свет и плодородную почву.

В 12:00 следующего дня эксперт международного природоохранного сотрудничества, сотрудник МГИМО МИД России Екатерина Воробьева расскажет, чем занимаются экологи и в каких сферах они необходимы, передает Telegram-канал Городское хозяйство «Москвы».

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса приступили к обустройству двух новых участков будущего «Парка Яуза» на северо-востоке столицы.