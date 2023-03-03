ТАСС: В Москве убит один из разработчиков вакцины «Спутник V»

Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства на северо-западе столицы старшего научного сотрудника Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Андрея Ботикова, разработавшего вакцину «Спутник V». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Убийство». По данным следствия, 2 марта 29-летний мужчина в ходе бытовой ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся.

Злоумышленник признал вину. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, передает ТАСС.

Другое убийство произошло в Новой Москве. В частном доме правоохранители обнаружили тело 51-летнего местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело.