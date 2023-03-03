Изменения в расписании электричек на Ленинградском направлении ОЖД продлят

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С воскресенья, 5 марта, продлеваются изменения в расписании пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в пятницу, 3 марта.

— Изменения в расписании пригородных поездов на Ленинградском направлении с 5 марта: часть поездов будет отменена, у части — меняется расписание, интервалы движения поездов увеличатся, некоторые поезда проследуют от (до) станций Химки, Сходня, — говорится в сообщении.

Подобные изменения связаны с проводимыми работами по модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску третьего маршрута Московского центрального диаметра, передает Telegram-канал «Московско-Тверская ППК».

21 февраля в холдинге «Российские железные дороги» анонсировали изменение расписания некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Киевского и Казанского направлений Московской железной дороги. Составы начнут следовать по новым маршрутам в марте из-за проведения работ по благоустройству.