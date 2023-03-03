Медведев победил Джоковича и сыграет в финале турнира в Дубае

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича в полуфинале турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 500) в Дубае. Встреча спортсменов состоялась в пятницу, 3 марта.

Призовой фонд турнира превышает 2,8 миллиона долларов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу третьей ракетки турнира. Теннисисты провели на корте почти сто минут.

Таким образом, Медведев, занимающий седьмую строчку в рейтинге ATP, продлил свою победную серию до 13 матчей. Счет в личных встречах стал 9–5 в пользу сербского спортсмена. Джокович же потерпел свое первое поражение в текущем году. Из-за этого он прервал свою 20-матчевую победную серию.

В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублевым.

19 февраля Даниил Медведев обыграл итальянского атлета Янника Синнера в финале турнира ATP в Роттердаме. Матч закончился со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу российского теннисиста. Тогда Медведев занимал 11-е место в турнирной таблице.