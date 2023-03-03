Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев победил Джоковича и сыграет в финале турнира в Дубае

Евгений Жуков
Спорт
Медведев победил Джоковича и сыграет в финале турнира в Дубае
Фото: shutterstock

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича в полуфинале турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 500) в Дубае. Встреча спортсменов состоялась в пятницу, 3 марта.

Призовой фонд турнира превышает 2,8 миллиона долларов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу третьей ракетки турнира. Теннисисты провели на корте почти сто минут.

Таким образом, Медведев, занимающий седьмую строчку в рейтинге ATP, продлил свою победную серию до 13 матчей. Счет в личных встречах стал 9–5 в пользу сербского спортсмена. Джокович же потерпел свое первое поражение в текущем году. Из-за этого он прервал свою 20-матчевую победную серию.

В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублевым.

19 февраля Даниил Медведев обыграл итальянского атлета Янника Синнера в финале турнира ATP в Роттердаме. Матч закончился со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу российского теннисиста. Тогда Медведев занимал 11-е место в турнирной таблице.

Спорт Даниил Медведев Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте