Около 3,5 тонны нефти разлилось в Хорватии из-за трещины в трубопроводе

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Почти 3,5 тонны нефти разлилось около столицы Хорватии, города Загреба, из-за трещины в трубопроводе. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил телеканал N1.

В результате инцидента был перекрыт проток нефти по нефтепроводу Ежево — Иванич-Град.

— Приступаем к детальному расследованию инцидента, в результате которого будут представлены точные данные, — заявила представитель нефтяной компании INA Уна Радулович-Зекич.

В настоящее время на месте происшествия работает аварийная бригада, устраняющая последствия разлива нефти, говорится в материале.

В феврале в американском штате Огайо сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные химические вещества. В результате произошла авария, которую уже окрестили «вторым Чернобылем» или «Чернобылем в Огайо». «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего, а также выясняла у эксперта, какими могут быть последствия.

Политолог Дмитрий Журавлев в свою очередь объяснил «ВМ», зачем США пытаются скрыть последствия катастрофы в Огайо и чем это обернется. По его словам, это связано с тем, что Штаты не хотят терять имидж страны, в которой «все хорошо».