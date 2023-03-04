Один человек погиб в результате обрушения железной опалубки на стройке ЖК в ЗАО Москвы

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Москва, улица Лобачевского, 114 Карта всех событий

В строящемся жилом комплексе на улице Лобачевского произошло обрушение железной опалубки. В результате случившегося погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 4 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. На данный момент сообщается об одном погибшем. Также под завалами могут находиться еще несколько человек.

На место была вызвана полиция, происшествию присвоили ранг № 1. Кроме того, на поиск пострадавших выехала кинологическая служба.

Уточняется, что событие произошло в 3:00 ночи, с места инцидента до вызова спецслужб было госпитализировано два человека.

Еще одна трагедия при выполнении работ произошла недавно в Москве. Рабочий погиб в результате падения конструкции на стройке на западе столицы, еще двое получили ранения. Трагедия произошла на строительном объекте на Кутузовском проспекте. Конструкция рухнула при выполнении монтажных работ.