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Овчинский: Производитель медицинского оборудования и инструментов расширится вдвое

Полина Французова
Город
Овчинский: Производитель медицинского оборудования и инструментов расширится вдвое
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширит площади производственных объектов и увеличит серийный выпуск продукции. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Производитель медицинского оборудования АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» расширит площади для увеличения серийного выпуска и наращивания темпов локализации производства паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования — данная продукция относится к собственным разработкам компании. Ранее завод занимал 1,6 тысячи квадратных метров, после работ по расширению его площадь составит около 3,2 тысячи квадратных метров, — отметил Владислав Овчинский.

Локализация на территории РФ позволяет оперативно изготавливать и поставлять оборудование для нужд больниц и поликлиник. В 2022 году предприятие смогло оперативно заменить более 60 процентов комплектующих в выпускаемых изделиях.

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