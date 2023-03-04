Собянин рассказал о строительстве детсадов и школ благодаря проектам комплексного развития территорий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Свыше 20 новых школ и детских садов откроются в столице благодаря проектам комплексного развития территорий. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По программе КРТ мы приводим в порядок бывшие промзоны и неэффективно используемые участки: строим там жилье и социальные объекты, создаем рабочие места, — отметил глава города.

Мэр добавил, что в районах Отрадное, Ярославский и Бабушкинский будут созданы три школы для 1370 учащихся и три детских сада на 650 воспитанников.

Кроме того, в Головинском и Войковском районах откроются три школы на 2500 мест и четыре детских сада для 950 воспитанников, а в Зюзине, Москворечье-Сабурове, Кунцеве и Щукине, а также в районах Соколиная Гора и Рязанский будут построены три школы для 2500 учащихся и четыре детских сада на 950 мест, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова ранее сообщила, что в районе Богородское запланировано строительство образовательного комплекса. Ввести учреждение в эксплуатацию планируется в 2027 году.