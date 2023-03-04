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«Будет неустойчивой»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Игорь Синельников

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Будет неустойчивой»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На протяжении следующей недели в столице ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Период потепления придется как раз на праздничный день, 8 марта. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, на следующей неделе в Москве ожидается неустойчивая погода.

— Легкий морозец будет сменяться слабой оттепелью. Самые морозные ночи, скорее всего, ждут нас в начале недели. 6 и 7 марта температура будет чуть ниже климатической нормы на пару градусов. Температура в пределах Москвы составит минус 5–7 градусов, по области — местами до минус 10, — рассказала эксперт.

Период оттепели придется как раз на праздничный день, 8 марта, подчеркнула Позднякова. В этот день в столице ожидаются слабоположительные температуры.

После этого москвичей ждут околонулевые температуры, отметила метеоролог.

— В последующие дни, то есть уже 9 числа, ночь станет теплее, но погода будет более ветреная, поэтому на особый прогресс рассчитывать не приходится. Максимальная температура будет в пределах минус 1–3 градусов. Температура начнет постепенно возвращаться к климатической норме, — рассказала собеседница «ВМ».

Практически каждый день на неделе в столице будет выпадать небольшой снежок, отметила эксперт. При этом значительных осадков не ожидается. Атмосферное давление в течение большей части следующей недели будет пониженным, заключила специалист.

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