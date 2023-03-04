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Леонардо Ди Каприо опросили по делу о многомиллионном мошенничестве

Никита Худяков
В мире
Леонардо Ди Каприо опросили по делу о многомиллионном мошенничестве
Фото: shutterstock

В США правоохранители опросили актера Леонардо Ди Каприо по делу о многомиллионном мошенничестве с участием опального малайзийского бизнесмена Джо Лоу и бывшего участника The Fugees Праказрела Мишеля. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы спецслужбы.

Ди Каприо познакомился с Лоу в 2010 году. По информации агентства, малайзийский предприниматель финансировал его фильм «Волк с Уолл-стрит», дарил дорогие подарки и устраивал с ним вечеринки по всему миру. Уточняется, что часть денег была получена незаконно.

Ди Каприо уже дал показания агентам ФБР, рассказав, что познакомился с Лоу в ночном клубе. При этом актер заявил, что не помнит, чтобы он обсуждал свои проекты с малайзийцем.

С 2016 года Лоу обвиняют в хищении миллиардов долларов из малайзийского суверенного фонда благосостояния 1MDB, передает Bloomberg.

23 декабря Ди Каприо заметили в компании новой избранницы, которой стала 23-летняя модель и актриса Виктория Ламас. Они вместе сели в автомобиль и уехали после мероприятия из клуба Birds Street в Лос-Анджелесе.

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