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«Денег нет — одни долги»: как и чем Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада

Игорь Синельников

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В мире
«Денег нет — одни долги»: как и чем Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада
Фото: Unsplash

Вашингтон все чаще намекает на то, что военная помощь США Украине предполагает ее оплату в будущем. Об этом сообщило издание China Daily. О том, будет ли Украина расплачиваться с западными странами и каким образом она сделает это, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, заявления о необходимости платить за помощь Украине действительно все чаще появляются в Соединенных Штатах.

— Такого рода заявления сопряжены, скорее всего, с внутриполитической конкуренцией. США уже готовятся к выборам в 2024 году. Заявление о том, что Украина должна расплачиваться — ответная реакция на колоссальные деньги, которые выделяются на Украину. Республиканцы в борьбе с демократами стараются оседлать эту повестку дня, — пояснил политолог.

При этом собеседник «ВМ» подчеркнул, что выделение средств на Украину, скорее всего, не будет ограничиваться. Однако не исключены политические пляски вокруг того, как именно эти средства Украине придется возвращать, уточнил Кошкин.

Украина не сможет расплатиться со своими союзниками деньгами, уверен политолог.

— Америка вполне может заставить Украину расплачиваться тем, что у нее есть. Денег у Украины нет — одни долги. То же сельское хозяйство Украины дышит на ладан, а ведь оно тоже требует инвестиций. Думаю, расплачиваться Украина будет в первую очередь землями. Почему от украинцев так требуют вывоза зерна? Потому что эти земли им уже фактически не принадлежат, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Украина может расплатиться за помощь Запада отсутствием права голоса, заметил Кошкин. Страны Запада в итоге приведут ее к полному политическому, экономическому и социальному послушанию, заключил собеседник «ВМ».

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