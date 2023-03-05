Загадочные подсказки Нострадамуса: что французский алхимик предсказал России на 2023 год

Фото: Public Domain

468 лет назад французский алхимик Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, представил свои первые предсказания. Многие из них уже сбылись, а вот что нас может ожидать вскоре, узнала «Вечерняя Москва».

Судя по расшифровкам трудов прорицателя, 2023 год будет нестабильным.

— По тому, как он начался, мы видим подтверждение словам предсказателя. Вот, например, на планете происходят землетрясения. Также Нострадамус писал в своем четверостишии: «…И будут великие наводнения затем», — отмечает экстрасенс, цифровой психолог Ника Рамазанова. — Смещение тектонических плит предвещает новые изменения. Я этот период называю трансформационным, и он продлится вплоть до 2025 года. Среди предсказаний Нострадамуса есть загадочное: «Два претендента объединятся вместе, когда большинство других объединится с Марсом. Африканский лидер напуган и дрожит, двойной союз разделен флотом».

— Судя по происхождению Илона Маска (предприниматель родом из ЮАР. — «ВМ»), именно он внесет, скорее всего, неосознанно, свои коррективы. А они приведут к изменению мировых устоев и остановке обострения ядерного конфликта, — отметила Рамазанова. — Что касается Марса, это планета войны и агрессии. По моим ощущениям, Нострадамус писал про страны, которые объединились против России.

По словам эксперта, любое предсказание имеет информативное значение.

— Его нужно воспринимать как подсказку — добавила Рамазанова. — Надо понимать, что происходящая мировая трансформация не может пройти легко и незаметно, но все перемены всегда ведут к лучшему.

Кто во что горазд

Свое видение будущего давали и другие предсказатели.

Ясновидящая Ванга предсказала начало тестирования биологического оружия одной из стран в 2023 году. От этого, по ее прогнозам, пострадает много людей.

Еще Ванга утверждала, что в 2023 году люди откажутся от естественного деторождения. Ясновидящая полагала, что людей буквально начнут создавать в лабораториях.

Перуанские шаманы предсказали, что конфликт между Россией и Украиной завершится к августу 2023 года. Также, согласно видениям одного из них, Уолтера Аларкона, на территории Северной Америки произойдет много климатических трагедий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Саона, экстрасенс, таролог:

— Все предсказания Нострадамуса сбываются. Это подтверждается временем. Стоит, по крайней мере, об этом задуматься. Текущий год станет переломным в нашей истории. К 2027-му все кардинально изменится, и мы будем жить в другом мире.

Цифра

942 четверостишия с предсказаниями оставил потомкам Нострадамус.