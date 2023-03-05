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Россиянам объяснили, когда банк может списать деньги со счета

Евгений Белоусов
Финансы
Россиянам объяснили, когда банк может списать деньги со счета
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Часто случается так, что банк списывает деньги со счетов или вкладов россиян без их ведома. Об этом в воскресенье, 5 марта, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, происходить подобное может только в двух случаях. Оба они, подчеркивает Валишвили, предусмотрены Гражданским кодексом — по решению суда или в соответствии с договором между банком и его клиентом.

Чаще всего встречаются списания по решению суда. Например, в некоторых случаях не нужно даже заседания — достаточно только судебного приказа. Так, банк спокойно может списать деньги со счета за долги по ЖКХ. Однако списать все средства банк не имеет права, на счету должно остаться не меньше прожиточного минимума.

Если же пункт о списании денег находится в договоре банковского обслуживания или кредитном договоре, то согласие на него можно отозвать в любое время, передает слова Валишвили агентство «Прайм».

Уровень закредитованности в России остается довольно высоким, об этом свидетельствуют данные кредитных бюро и Центробанка. Эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота пояснил, почему россияне в последние годы все чаще берут кредиты.

Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления правительства об увеличении размера льготного кредита по программе промышленной ипотеки до двух миллиардов рублей.

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