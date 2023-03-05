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Фотовыставка «Океан в городе» открылась в парке «Сокольники»

Виктория Родимкина
Город
Фотовыставка «Океан в городе» открылась в парке «Сокольники»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, 4-й Лучевой просек Карта всех событий

В парке культуры и отдыха «Сокольники» заработала фотовыставка «Океан в городе». Экспозицию подготовили совместно с центром океанографии и морской биологии «Москвариум».

Москвичи и гости столицы смогут посмотреть на кадры обитателей океанариума и заглянуть в подводный мир океана. На выставке представлены изображения южноазиатских и африканских водоемов, коралловых рифов и Амазонки.

«Океан в городе» — серия выставок в парках столичного региона. Каждая из экспозиций уникальна. Фотографы представили в своих работах прекрасных и удивительных жителей Мирового океана.

Выставка в парке «Сокольники» будет работать до 31 июля, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна выставка открылась на Школьной улице столицы. Экспозиция «Победители грантовых конкурсов Всероссийской молодежной форумной кампании» была организованна проектным офисом «Молодежи Москвы».

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