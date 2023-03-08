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«Так получилось»: Чекалин объяснил наличие в доме 10 паспортов и 8 слитков золота

Лейла Алиева
Общество
«Так получилось»: Чекалин объяснил наличие в доме 10 паспортов и 8 слитков золота
Фото: Telegram-канал Валерии Чекалиной

Блогеры Валерия и Артем Чекалины объяснили наличие в их доме десяти паспортов, а также восьми слитков золота. Свое видеообращение к поклонникам они опубликовали на личной странице в социальных сетях.

— Знаю, что вы хотите получить от нас какие-то комментарии и обратную связь. Я думаю, что вы из новостей сами все знаете. Вы сами все видели и были так сказать «у нас в гостях». В этом году я впервые без подарка для Лерчека. Так получилось, — рассказал Артем.

По словам блогера, у них в семье пять человек, у каждого из них имеется по два загранпаспорта, именно поэтому в общей сложности в доме насчитывается 10 паспортов. Наличие восьми слитков золота он объяснил тем, что после заморозки счетов в одном из банков вместо долларов ему выдали слитки.

Накануне стало известно, что в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, семейная пара избежала выплат в казну на сумму 300 миллионов рублей. О том, на чем зарабатывали Чекалины, как уклонялись от налогов и что им за это грозит, — в материале «Вечерней Москвы».

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