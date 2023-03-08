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Супрематизм и конструктивизм нашли отражение в дизайне трех станций БКЛ

Лейла Алиева
Город
Супрематизм и конструктивизм нашли отражение в дизайне трех станций БКЛ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Сокольники Карта всех событий

Дизайн станций «Сокольники», «Мневники» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро посвящен работам русских авангардистов начала XX века. Об этом в среду, 8 марта, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Станции БКЛ не только удобные и функциональные, но и красивые: каждая имеет свои архитектурные особенности и индивидуальный дизайн. Уверен, что в будущем станции Большой кольцевой линии будут признаны памятниками архитектуры, — отметил он.

По словам Ликсутова, на одной из путевых стен и части потолка станции «Сокольники» архитекторы оформили декоративное панно в стилистике работ Казимира Малевича, Владимира Татлина и Эль Лисицкого, а в вестибюлях и на платформе «Мневников» установили красные декоративные опоры, созданные на основе работ Казимира Малевича.

Восточный вестибюль «Хорошевской» украсили супрематистскими композициями в духе картин Малевича, Александра Родченко, Любови Поповой и Александры Экстер, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 1 марта на станции БКЛ метро «Текстильщики» работает четвертый на линии сервисный центр, где пассажиры могут заменить неисправные проездные билеты.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Архитектура
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