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Бывшего мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки

Лейла Алиева
Происшествия
Бывшего мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки
Фото: shutterstock

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по делу о получении взятки почти в три миллиона рублей. Об этом в среду, 8 марта, сообщила адвокат Елена Палымова.

— Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона 930 тысяч рублей, — сказала она.

Уточняется, что взятка была получена в виде автомобиля. В настоящее время продолжается судебное заседание, в ходе которого Иванову будет избрана мера пресечения, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года Иванов написал заявление об уходе с поста. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, он решил уйти с должности в связи с переходом на другое место работы. К исполнению его обязанностей приступил первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

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