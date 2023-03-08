Закупорка пищеварительной системы: врачи рассказали, опасно ли глотать жвачку

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Родители часто пугают детей тем, что проглоченная жевательная резинка останется в желудке на много лет. На самом деле это, конечно, не так: жвачка, как и другие продукты питания, может усваиваться организмом. Но это не значит, что ее можно глотать, пишет британский таблоид The Sun.

Гастроэнтеролог Сара Месилхи объяснила, почему регулярное проглатывание жевательной резинки может быть опасным, а в некоторых случаях требует обращения в больницу.

Когда человек глотает жвачку, она попадает в желудок точно так же, как любая другая пища. Поскольку пищеварительная система не предназначена для расщепления основы жевательной резинки, на ее обработку требуется больше времени.

В конечном итоге она выйдет из организма, как и любая другая еда. Проглатывание большого количества резинки или нескольких маленьких кусочков за короткое время грозит закупоркой в пищеварительной системе.

Это происходит, так как неперевариваемая основа жвачки может накапливаться и образовывать массу, что блокирует пищеварительный тракт. Среди симптомов закупорки — тошнота, рвота и боль в животе.

Некоторые виды жевательной резинки содержат сахарные спирты, которые ведут к проблемам с желудочно-кишечным трактом, таким как вздутие живота и диарея. Случайное попадание жвачки может затруднить дыхание. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу.

Если помнить о потенциальных рисках и стараться минимизировать их, то не стоит слишком беспокоиться о случайно проглоченном кусочке жвачки.