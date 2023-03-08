Экс-мэра Белгорода Иванова арестовали за получение крупной взятки

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Суд арестовал бывшего мэра Белгорода Антона Иванова по подозрению в получении крупной взятки. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

— Свердловским районным судом города Белгорода по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует сообщение ТАСС.

О задержании бывшего главы Белгорода сообщалось 8 марта. По версии следствия, Иванов получил в качестве взятки автомобиль, который оценивается в 2 миллиона 930 тысяч рублей.

В октябре прошлого года Иванов написал заявление об уходе с поста. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, он решил уйти с должности в связи с переходом на другое место работы. К исполнению его обязанностей приступил первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.