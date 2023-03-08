Московским стрит-арт-художникам помогут реализовать их идеи

ГРАФФИТИ ЗИЛ / Фото: «Вечерняя Москва»

В 2023 году планируется провести ряд мероприятий, которые помогут стрит-арт-художникам объединиться и реализовать свои идеи. Об этом в среду, 8 марта, сообщила руководителя проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

В линейку проектного офиса войдет проект «Стены», целью которого является объединение уличных художников и привлечение их к украшению столицы. По словам Савинкиной, организация ставит своей целью помощь художникам в профессиональном развитии.

— Проект «Стены» позволит им совершенствовать и приобретать новые навыки, которые, возможно, станут ключевыми на их пути. Это уникальная возможность для молодых художников внести вклад в облик города и в современное искусство, — рассказала Савинкина, чьи слова приводит официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в 2023 году планируется провести образовательный курс «История стрит-арта», экскурсии и творческие мастерские, а также открытый конкурс граффити. Победители соревнования получат право украсить своими рисунками одно из зданий в Москве.

21 февраля в Москве стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Уличный артист в парках». Главными критериями отбора участников являются исполнительское мастерство, сценический образ и общее впечатление от номера.