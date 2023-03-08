«У нее молодой поклонник»: Васильев раскрыл секрет Бабкиной

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Недавно певица Надежда Бабкина покинула проект «Модный приговор» на Первом канале. Бывший соведущий знаменитости Александр Васильев уверен, что дело вовсе не в карьерных амбициях.

По словам историка моды, у артистки существенно выросли расходы. Кроме того, Васильев раскрыл секрет из личной жизни Бабкиной.

— Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем, — рассказал Васильев, чьи слова приводит Woman.ru.

В Сети ходят слухи, что новым избранником Бабкиной может быть Сергей Рябов. На текущий момент он работает заместителем руководителя в ее театре.

Помимо этого, свой секрет раскрыл музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он сообщил, что у него сложились непростые отношения с новым мужем бывшей супруги — домохозяйки Елены. Новый избранник женщины, по словам Пригожина, признавался, что носил его нижнее белье.