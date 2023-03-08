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Приметы и советы

В США заявили о вхождении конфликта на Украине в решающую стадию

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили о вхождении конфликта на Украине в решающую стадию
Фото: Unsplash

Конфликт на Украине вошел в решающую стадию, в ходе которой российская армия уничтожит логистику украинских Вооруженных сил. Об этом в среду, 8 марта, сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть (ВСУ — прим. «ВМ») в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики. У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие, — рассказал Риттер в своем блоге на YouTube.

Также бывший американский разведчик заявил, что ради своей безопасности Россия готова отодвинуть угрозу подальше от своих границ. Ракеты, которые были переданы киевскому режиму Штатами, не дадут ВСУ превосходства, а только гарантируют, что Украина развалится на несколько частей по итогу спецоперации.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия западным политикам из-за трудного положения ВСУ на передовой. По его словам, число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек

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