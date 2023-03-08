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В Белом доме не подтвердили версию NYT о диверсии на «Северных потоках»

Евгений Силаев
В мире
В Белом доме не подтвердили версию NYT о диверсии на «Северных потоках»
Фото: whitehouse

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома не может подтвердить версию газеты The New York Times (NYT) о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в среду, 8 марта, сообщила руководитель пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон.

— Совет национальной безопасности не может подтвердить публикацию NYT, — заявила Уотсон в своем Twitter-аккаунте.

По словам представителя СНБ, источники газеты не могут говорить от лица американского правительства. Кроме того, Уотсон посоветовала дождаться результатов официального расследования.

Накануне The New York Times опубликовала материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрывов трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома правительства страны.

Позже британская газета Times сообщила, что разведка стран Запада знает имя предполагаемого спонсора диверсии. Спустя неделю после инцидента специалисты сообщили скандинавской делегации в Брюсселе, что к инциденту причастна Украина.

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