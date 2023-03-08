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Дарья Донцова сообщила о смерти своего мужа от рака

Евгений Силаев
Общество
Дарья Донцова сообщила о смерти своего мужа от рака
Фото: Pexels

Супруг писательницы Дарьи Донцовой Александр, который долгое время боролся с раком, ушел из жизни. Об этом в среду, 8 марта, сообщила менеджер писательницы Анна Павлиева.

— 8 марта 2023 года после тяжелой продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН, — написала она в Telegram-канале Донцовой.

Дата и место похорон в настоящий момент неизвестны, об этом сообщат дополнительно. В связи с трагедией Донцова временно приостановит деятельность в социальных сетях.

Александр Донцов родился 15 октября 1949 года во Львове в семье экономиста и учительницы русского языка. В 1967 году он поступил в Московский государственный университет, который окончил спустя пять лет.

В 1988 году специалист защитил докторскую диссертацию на тему «Психологические основы интеграции коллектива», а уже через год стал профессором. В 2002-м Донцов был удостоен почетного звания «Заслуженный профессор Московского университета».

В браке с Дарьей Донцовой у профессора родились трое детей: сыновья Аркадий и Дмитрий, а также дочь Мария.

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